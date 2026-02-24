Garlasco le indiscrezioni sulla consulenza Cattaneo dall' orario dell' omicidio alle armi usate su Chiara Poggi

Una consulenza depositata in Procura a Pavia rivela dettagli sconosciuti sull’omicidio di Chiara Poggi. La relazione di Cattaneo fornisce nuove informazioni sull’orario esatto in cui si è verificato il delitto e sui tipi di armi impiegate. Gli investigatori analizzano attentamente i dati raccolti, cercando di ricostruire con precisione i momenti chiave della tragica vicenda. Le novità potrebbero cambiare la direzione delle indagini e chiarire alcuni punti oscuri.

La consulenza dell’anatomopatologa Cristina Cattaneo sul delitto di Garlasco è stata depositata formalmente in Procura al Tribunale di Pavia. Il documento è secretato, ma sono emerse già le prime indiscrezioni, che fanno riferimento all’orario dell’omicidio di Chiara Poggi, che potrebbe essere più diluito nel tempo rispetto a quanto ipotizzato fino a oggi, e alle armi usate per uccidere la ragazza, che potrebbero essere più di una. La consulenza Cattaneo su Garlasco e l'orario del delitto La consulenza Cattaneo sull'omicidio Poggi e le armi del delitto Le prossime tappe nelle indagini sul delitto di Garlasco La consulenza Cattaneo su Garlasco e l’orario del delitto La consulenza di Cristina Cattaneo depositata in persona dall’anatomopatologa in Procura a Pavia nella giornata di lunedì 23 febbraio è secretata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Indiscrezioni sulla nuova ricostruzione del delitto di Garlasco

