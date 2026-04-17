Garlasco clamorosa svolta informatica | nel pc di Chiara Poggi ci sarebbe il movente

A Garlasco, le indagini sul delitto di Chiara Poggi hanno subito una svolta importante, concentrandosi sul computer della vittima. Gli investigatori hanno analizzato i dati digitali in cerca di elementi utili a chiarire le cause dell’omicidio. La revisione delle informazioni memorizzate nel dispositivo potrebbe rivelare dettagli finora sconosciuti. La procura ha disposto accertamenti tecnici approfonditi sul materiale informatico sequestrato.

Il delitto di Garlasco si rimette subito in moto, e lo fa da dove ci fosse uno stallo pressoché irrisolvibile: dal computer di Chiara Poggi. Mentre le indagini sembravano ormai avviarsi verso la chiusura, le ultime indiscrezioni hanno riacceso i riflettori sul fascicolo. Nella nuova consulenza informatica affidata al professor Francesco Dal Checco sarebbero emersi elementi di rilievo, forse decisivi, che potrebbero riscrivere almeno in parte la traiettoria dell’inchiesta. Cosa dice la perizia informatica. Dopo la deposizione della consulenza medico-legale della dottoressa Cattaneo e i risultati dell’analisi del Ris di Cagliari, la perizia informatica sembrava l’ultimo tassello prima della chiusura.🔗 Leggi su Panorama.it

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Garlasco, il giallo dei video intimi sul pc di Chiara Poggi - Storie italiane 17/12/2025

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