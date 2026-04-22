Una vicina di casa dei Poggi ha dichiarato di non aver mai visto Sempio, senza esitazioni o ambiguità. La sua testimonianza potrebbe influenzare le ricostruzioni sul delitto di Garlasco, in quanto mette in dubbio alcune delle versioni finora sostenute. La dichiarazione si aggiunge a un quadro in evoluzione, con i ricordi dei vicini che potrebbero avere un peso specifico nel corso delle indagini.

«Non lo conoscevo. Non l’ho mai visto». Netta e priva di esitazioni, una voce del vicinato può essere potenzialmente in grado di ribaltare alcune delle ricostruzioni che negli anni hanno costruito un pezzo del racconto attorno al delitto di Garlasco. La vicina di casa della famiglia Poggi, sentita nel corso di Mattino 5, ha dichiarato di non aver mai visto Andrea Sempio frequentare la villetta di via Pascoli. La presenza di Sempio a casa Poggi. Il peso specifico di queste parole risiede in un dettaglio che la donna stessa ha fornito: stava «sempre in giardino». Una presenza costante, dunque. Non una vicina distratta o chiusa in casa. Eppure, nessun ricordo di un via vai legato a Sempio, che pure era amico molto intimo di Marco Poggi, fratello della vittima.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Garlasco, la dichiarazione a sorpresa della vicina di casa dei Poggi: «Sempio? Non l’ho mai visto»

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Durante un’intervista al programma Mattino 5, una vicina di casa della famiglia #Poggi ha dichiarato di non aver mai visto Andrea Sempio né altri suoi amici nei pressi dell’abitazione di via Pascoli a Garlasco x.com