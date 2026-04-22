Garlasco la vicina dei Poggi parla a Mattino Cinque | Io lui non l’ho mai visto

Una vicina di casa coinvolta nel caso di Garlasco è intervenuta in diretta televisiva, dichiarando di non aver mai incontrato l’uomo al centro dell’indagine. La sua testimonianza si aggiunge alle numerose dichiarazioni raccolte nel corso degli anni, mentre il procedimento giudiziario prosegue senza sospensione. Il caso, rimasto al centro dell’attenzione pubblica, continua a essere oggetto di discussioni e analisi da parte degli esperti e dei media italiani.

Il caso di Garlasco continua a occupare uno spazio centrale nel dibattito pubblico italiano, a distanza di anni da uno dei delitti più discussi della cronaca nera. La vicenda legata all’omicidio di Chiara Poggi resta avvolta da interrogativi, ricostruzioni controverse e continui sviluppi che riaccendono l’attenzione dell’opinione pubblica. Nonostante sentenze definitive e indagini concluse, il caso non smette di far parlare, alimentando dubbi e nuove piste investigative. >> Gossip in tilt, la più amata dagli italiani lo presenta: chi è davvero, oltre a essere bellissimo Nel corso del tempo, il nome di Garlasco è diventato simbolo di un’indagine complessa, fatta di testimonianze contrastanti, elementi tecnici e ricostruzioni che spesso non coincidono.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Panoramica sull’argomento

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