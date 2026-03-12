servizio civile cna arezzo cerca 12 giovani volontari per progetti culturali e sociali

CNA Arezzo ha pubblicato un bando di Servizio Civile Universale rivolto a 12 giovani tra i 18 e i 28 anni. I volontari selezionati prenderanno parte a progetti che si concentrano su iniziative legate all’educazione, alla cultura e alla promozione sociale nella provincia di Arezzo. La scadenza per la presentazione delle domande è stata annunciata per il 12 marzo 2026.

Arezzo, 12 marzo 2026 – CNA Arezzo apre le porte ai giovani con un nuovo bando di Servizio Civile Universale, offrendo l’opportunità a 12 volontari tra i 18 e i 28 anni di partecipare a progetti dedicati all’educazione, alla cultura e alla promozione sociale sul territorio provinciale. I posti disponibili rientrano nei programmi nazionali di Servizio Civile approvati e finanziati e saranno distribuiti in diverse sedi della provincia: Arezzo, Bibbiena, Foiano della Chiana, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Camucia-Cortona. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’8 aprile 2026. I giovani selezionati saranno coinvolti in due progetti distinti, pensati per valorizzare la partecipazione attiva e favorire la crescita personale e professionale dei volontari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

