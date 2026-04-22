Garbagnate in cattedra Gaia professoressa… a quattro zampe

A Garbagnate, all’interno dell’Istituto Futura, una presenza insolita ha attirato l’attenzione degli studenti. Gaia, un cane, è salita in cattedra durante una lezione, sorprendendo tutti con il suo ruolo. L’evento ha coinvolto studenti e insegnanti, creando un momento particolare all’interno del contesto scolastico. La presenza di Gaia ha portato un tocco di originalità all’attività didattica, suscitando curiosità tra i presenti.

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