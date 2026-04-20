Un uomo di 51 anni è stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre tornava a casa nel quartiere Casal Lumbroso, a Roma. La polizia sta conducendo le indagini per ricostruire quanto accaduto e identificare eventuali responsabili. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non si conoscono al momento le cause dell’agguato né dettagli su eventuali minacce precedenti.

Un imprenditore di 51 anni è stato vittima di un agguato mentre stava rientrando a casa, nel quartiere Casal Lumbroso, a Roma. Questo episodio, che si configura chiaramente come un attacco premeditato, è avvenuto nella serata di venerdì. Indagini in corso sulla dinamica dell’agguato. Le forze di Polizia sono attivamente impegnate nelle indagini per chiarire i dettagli e le circostanze che hanno portato a questo grave episodio. Secondo una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, l’uomo aveva appena parcheggiato la sua automobile nei pressi della sua villetta quando sono stati esplosi contro di lui almeno tre colpi di pistola. Di questi, solo uno lo ha colpito al gluteo, mentre gli altri proiettili hanno mancato il bersaglio.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: 51enne gambizzato mentre rientra a casa, indagini in corso

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