Gaia-GIC-1 teatro di una collisione catastrofica tra pianeti

Gli astronomi hanno rilevato a circa 11.000 anni luce di distanza una collisione tra due pianeti, avvenuta in un sistema chiamato Gaia-GIC-1. La collisione è stata identificata grazie a osservazioni che indicano segnali di un evento energetico e distruttivo. Si tratta di un fenomeno che potrebbe portare alla formazione di un nuovo sistema planetario simile a quello Terra-Luna. I dettagli sono stati pubblicati in un articolo su LE VOCI DI DENTRO.

Astronomi individuano una collisione catastrofica a 11.000 anni luce di distanza che potrebbe generare un sistema simile a quello Terra-Luna La formazione di un sistema planetario come il nostro è un avvenimento piuttosto caotico. Per cominciare, i pianeti nascono grazie alla gravità che attira assieme pezzi del materiale di scarto della formazione di una stella — polvere, gas, frammenti di roccia o ghiaccio. A quel punto iniziano le danze, coi vari corpi celesti che si scontrano tra loro, si spostano in posizioni diverse da quelle originarie o vengono addirittura scagliati fuori dal sistema. Finalmente, dopo magari un centinaio di milioni di anni, la situazione si stabilizza.🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - Gaia-GIC-1 teatro di una collisione catastrofica tra pianeti Notizie correlate Leggi anche: Livorno, collisione in porto tra uno yacht e una pilotina: un morto, scalo chiuso Leggi anche: Tra analogico e digitale, da Roma a New York, la collisione tra bit e battito nel debut album di 4Grigio