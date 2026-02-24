Livorno collisione in porto tra uno yacht e una pilotina | un morto scalo chiuso

Un uomo ha perso la vita nel porto di Livorno dopo che uno yacht e una pilotina si sono scontrati. La collisione si è verificata nel primo pomeriggio di martedì 24 febbraio, provocando il crollo di alcune strutture portuali e il blocco temporaneo delle operazioni di attracco. I soccorritori hanno trovato il corpo senza vita vicino alla zona dell’incidente, mentre le autorità hanno immediatamente chiuso le operazioni nel tratto interessato. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

La tragedia nel primo pomeriggio di oggi. Il cadavere di un uomo recuperato in mare dai vigili del fuoco Tragedia nel porto di Livorno dove nel primo pomeriggio di questo martedì 24 febbraio il corpo di un uomo è stato recuperato cadavere in seguito alla collisione tra uno yacht e una pilotina. Secondo le prime informazioni raccolte, l'incidente, le cui cause saranno chiarite in seguito alle indagini, è avvenuto intorno alle 15. Sul posto è intervenuta una motovedetta dei vigili del fuoco che ha avviato le ricerche della persona dispersa poi ritrovata purtroppo senza vita. Sul luogo della tragedia anche un mezzo della Misericordia di Livorno con il medico del 118 che non ha potuto fare altro se non constatare il decesso dell'uomo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

