Le indagini sull'omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia hanno portato alla denuncia di alcuni amici dell'aggressore. Secondo quanto emerso, l'omicidio potrebbe essere stato scaturito da un episodio legato a una pizza. Le autorità hanno raccolto prove e ascoltato testimoni, ma non sono stati ancora resi noti dettagli specifici sui motivi o sui responsabili. L'indagine continua con l'obiettivo di chiarire le dinamiche dell'accaduto.

Le ultime ricostruzioni sull’omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia avrebbero individuato la ragione della lite che ha portato all’accoltellamento del ragazzo di 25 anni. Ci sarebbe infatti la richiesta di una fetta di pizza dietro al battibecco che si sarebbe trascinato da piazza Vittoria fino al parcheggio dove è avvenuto il ferimento. Gli amici dell’aggressore sono indagati per omissione di soccorso. Le indagini sull’omicidio di Pavia Sono emersi alcuni dettagli sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, avvenuto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 nell’area Cattaneo, un parcheggio a poche centinaia di metri dal centro storico di Pavia. Il gruppo di amici della vittima avrebbe litigato con alcuni ragazzi più giovani in piazza Vittoria, nel centro della città, forse per una fetta di pizza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, forse ucciso per una pizza: denunciati anche gli amici dell'aggressore

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