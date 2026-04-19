Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serata

Un giovane di 25 anni è stato colpito con diverse coltellate in un parcheggio di Pavia durante la notte. La lite tra le persone coinvolte è avvenuta poco prima dell'aggressione, che ha causato la morte del ragazzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori ma per lui non c'era più niente da fare. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell'accaduto.

Omicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni, Gabriele Vaccaro, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio a pochi passi dal centro storico. Il giovane, un operaio di origini siciliane residente in città da anni e impiegato a Stradella, è morto dopo il trasporto in ospedale. Omicidio a Pavia, morto un giovane di 25 anni L’aggressione è avvenuta intorno alle 3:30 nella zona di sosta dell’ex area Cattaneo, vicino alla basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. Gabriele Vaccaro aveva trascorso la serata in un locale con alcuni amici e stava tornando all’auto parcheggiata quando il gruppo si è imbattuto in altri giovani.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serata Notizie correlate Omicidio in un parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate in una lite dopo la serata in un localeOmicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio a pochi passi dal... Pavia, 25enne ucciso a coltellate in un parcheggio: l’aggressione dopo la serata fuori e il mistero del soccorso ritardatoUna lite improvvisa tra gruppi di giovani è costata la vita a un ragazzo di 25 anni. Una raccolta di contenuti Omicidio in un parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate in una lite dopo la serata in un localeUn ragazzo di 15 anni è stato ucciso a coltellate a notte fonda in un parcheggio di Pavia. L'omicidio si è verificato al culmine di un litigio ... virgilio.it Orrore a Pavia, 25enne di Favara ucciso a coltellate in un parcheggio (foto)La vittima è Gabriele Vaccaro, 25 anni, di Favara, ucciso a coltellate. Si era trasferito a settembre per lavorare alle Poste ... grandangoloagrigento.it