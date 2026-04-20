Nella notte tra venerdì e sabato scorso, due persone sono state uccise davanti a un tempio sikh nella provincia di Bergamo. La polizia ha identificato tre persone coinvolte nell’episodio, tra cui il presunto autore del delitto e due individui ritenuti complici. Per ora, l’indagine prosegue senza ulteriori dettagli pubblici sui motivi o sui collegamenti tra le persone coinvolte.

Covo, 20 aprile 2026 – Prima svolta nell’omicidio di due fedeli della comunità sikh bergamasca, eliminati a colpi di pistola davanti al tempio di Covo nella notte fra venerdì e sabato scorsi. Tre persone di nazionalità indiana, che erano presenti sulla scena del duplice omicidio, sono state indagate dai carabinieri. Di queste, due si sono spontaneamente presentate nella serata di sabato (ma della loro mossa si è saputo solamente oggi, lunedì 20 aprile) al comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, accompagnati dal loro avvocato. Gli interrogatori. I due sono stati sentiti dal pubblico ministero al fine di chiarire la loro posizione in relazione al duplice omicidio: le loro dichiarazioni sono al vaglio dell'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Delitto al tempio sikh: ci sono tre indagati, sono il killer (ancora uccel di bosco) e due complici

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