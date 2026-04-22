Futuro Nazionale | Degrado e rischio strutturale presso la chiesa di S Elisabetta
Una residente di Parma ha segnalato un peggioramento del deterioramento dell’ala est del muro della Chiesa di Santa Elisabetta, attualmente sede della Casa del Suono. La chiesa, costruita nel Quattrocento, è riconosciuta come un monumento storico e presenta elementi architettonici di rilievo. La denuncia riguarda la condizione di degrado e il rischio strutturale crescente in quella parte dell’edificio.
Una cittadina residente in Piazzale Salvo D’Acquisto a Parma, segnala con forte preoccupazione il progressivo deterioramento dell’ala est del muro della Chiesa di Santa Elisabetta, oggi sede della Casa del Suono, monumento di pregio storico risalente al Quattrocento e caratterizzato da elementi.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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