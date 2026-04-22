Futuro Nazionale | Degrado e rischio strutturale presso la chiesa di S Elisabetta

Una residente di Parma ha segnalato un peggioramento del deterioramento dell’ala est del muro della Chiesa di Santa Elisabetta, attualmente sede della Casa del Suono. La chiesa, costruita nel Quattrocento, è riconosciuta come un monumento storico e presenta elementi architettonici di rilievo. La denuncia riguarda la condizione di degrado e il rischio strutturale crescente in quella parte dell’edificio.

Una cittadina residente in Piazzale Salvo D’Acquisto a Parma, segnala con forte preoccupazione il progressivo deterioramento dell’ala est del muro della Chiesa di Santa Elisabetta, oggi sede della Casa del Suono, monumento di pregio storico risalente al Quattrocento e caratterizzato da elementi.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

"Degrado e rischio strutturale alla Chiesa di Sant'Elisabetta-Casa del Suono"Una cittadina residente in Piazzale Salvo D’Acquisto a Parma, segnala con forte preoccupazione il progressivo deterioramento dell’ala est del muro...

Asilo Girasole nel mirino: rischio strutturale e futuro incertoL’incertezza avvolge il futuro dell’asilo nido Girasole di via degli Orfani, dove la chiusura improvvisa avvenuta lo scorso 26 marzo ha aperto un...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Dicomano, segnalazioni sul degrado del cimitero. Futuro Nazionale Richiesta di interventi urgenti; Futuro Nazionale e la porta chiusa da Comanducci: Rifiutato il nostro appoggio; Risse e violenze in centro, il comitato Futuro nazionale al prefetto: Intensificare i controlli; Sicurezza a Firenze, scontro tra Funaro e Futuro Nazionale sulle ronde.

Vannacci: Futuro Nazionale è l'unica novità politica degli ultimi 15 anni(LaPresse) Futuro Nazionale è l’unica novità politica degli ultimi 15 anni, sta riscuotendo successo, partecipazione e anche curiosità. Ci sono persone che si avvicinano perché vogliono capire che ... lapresse.it

Vandalizzata a Napoli la targa della sede di Futuro Nazionale alla vigilia dell’inaugurazione: rivendicato il gestoA Napoli, alla vigilia dell’inaugurazione della sede di Futuro Nazionale, si è verificato un episodio di vandalismo che ha coinvolto la targa dell’immobile. Il gesto ha subito acceso la tensione ... notizie.it

Vandalizzata a Napoli la targa della sede di Futuro Nazionale che si inaugura oggi - facebook.com facebook

Il fact-checking di Vannacci e Renzi a Pulp Podcast. Abbiamo verificato otto dichiarazioni del presidente di Futuro Nazionale e del leader di Italia Viva, che in alcuni casi hanno detto la verità e in altri sono stati imprecisi. x.com