Asilo Girasole nel mirino | rischio strutturale e futuro incerto

L’asilo Girasole di via degli Orfani ha chiuso improvvisamente il 26 marzo, creando preoccupazioni sulla sua stabilità strutturale. La decisione di sospendere le attività ha generato difficoltà nella gestione da parte delle autorità locali, che ora devono affrontare un quadro incerto riguardo al futuro della struttura. La situazione ha suscitato attenzione tra genitori e operatori, mentre si cercano soluzioni per affrontare le criticità emerse.

L’incertezza avvolge il futuro dell’asilo nido Girasole di via degli Orfani, dove la chiusura improvvisa avvenuta lo scorso 26 marzo ha aperto un fronte di gestione complessa per l’amministrazione cittadina. Dopo il distacco di una porzione di intonaco proprio all’interno della stanza destinata al riposo dei bambini, la questione si è trasformata da semplice riparazione estetica a una valutazione strutturale che mette in discussione la stabilità dell’intero edificio. Tra perizie tecniche e scenari amministrativi: la gestione del rischio strutturale. La risoluzione del problema non può limitarsi a un intervento superficiale, come ipotizzato inizialmente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asilo Girasole nel mirino: rischio strutturale e futuro incerto Notizie correlate Chieti Calcio: -4 in classifica, stipendi a rischio e futuro incerto.Chieti Calcio sull'Orlo del Baratro: Una Crisi Stipendi che Minaccia la Partecipazione al Campionato Il Chieti Calcio si trova ad affrontare una... Gigafactory, Molise a rischio: Accusa di inerzia politica e futuro incerto per sviluppo e occupazione.La decisione di Acc di abbandonare definitivamente il progetto della Gigafactory in Italia ha scatenato un'ondata di critiche e accuse che si... Contenuti di approfondimento Asilo nido Girasole, Bevilacqua (Lega): Dal Comune ancora troppe incertezze, famiglie meritano risposteIn tema della chiusura dell'asilo nido Girasole è arrivata in consiglio comunale a Genova dopo la presentazione di un'interrogazione a risposta immediata presentata dal consigliere della Lega Alessio ... primocanale.it Intonaco crollato nell’asilo Girasole di Genova, bimbi trasferiti. I genitori: Diteci quando si potrà rientrareA un mese dal cedimento, le verifiche dei vigili del fuoco non hanno escluso possibili danni strutturali. Per questo Tursi ha proposto una nuova soluzione ... ilsecoloxix.it