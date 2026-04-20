Degrado e rischio strutturale alla Chiesa di Sant' Elisabetta-Casa del Suono

Una residente di Piazzale Salvo D’Acquisto a Parma ha segnalato il peggioramento delle condizioni dell’ala est del muro della Chiesa di Santa Elisabetta, attualmente utilizzata come Casa del Suono. La chiesa, un edificio storico del Quattrocento, presenta evidenti segni di degrado e di rischio strutturale. La segnalazione arriva in un momento in cui non sono state ancora adottate misure di emergenza o interventi di riparazione.