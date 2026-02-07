Juventus blinda Yildiz | rinnovo in arrivo per il giovane talento turco un futuro solido per la squadra di Spalletti

La Juventus sta per confermare Kenan Yildiz, il giovane attaccante turco, con un nuovo contratto che allunga la sua permanenza fino al 2029. La società ha deciso di blindare il talento, che sta crescendo molto in questa stagione. L’intesa dovrebbe essere firmata nelle prossime settimane, mentre il giocatore si prepara a continuare il suo percorso in bianconero.

La Juventus è a un passo dal blindare Kenan Yildiz, il giovane talento turco, con il rinnovo del suo contratto che attualmente scade nel 2029. L’accordo tra le parti è stato raggiunto, e sebbene l’annuncio ufficiale non sia ancora arrivato, in casa bianconera si respira un clima di grande soddisfazione. Questa operazione, che rappresenta una priorità assoluta per la dirigenza, testimonia la volontà del club di puntare sulle giovani promesse e di costruire un futuro solido e competitivo. La notizia, diffusa nel corso della giornata di oggi, 7 febbraio 2026, ha acceso l’entusiasmo dei tifosi, consapevoli del potenziale del giocatore e dell’importanza di trattenerlo a Torino.🔗 Leggi su Ameve.eu

