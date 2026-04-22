Furto in panificio e in abitazione Colpisce un inseguitore e aggredisce un carabiniere

Martedì 21 aprile, i carabinieri di Legnago sono intervenuti in seguito a una segnalazione del titolare di un panificio, che aveva subito un furto. L’individuo coinvolto aveva tentato di scappare con la forza, coinvolgendo un inseguitore e aggredendo un carabiniere durante l’arresto. La situazione ha portato all’arresto dell’uomo, dopo un tentativo di fuga difficile da bloccare.

Dopo il furto si sarebbe guadagnato la fuga con la forza, ma non è bastato ad evitargli l'arresto. Nella mattinata di martedì 21 aprile, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Legnago sono stati chiamati all'intervento dalla segnalazione del titolare di un panificio della zona.🔗 Leggi su Veronasera.it

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