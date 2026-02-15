Ennesimo furto in abitazione nel salernitano | svaligiata un' abitazione a Postiglione

I ladri hanno svaligiato un'abitazione nel centro storico di Postiglione il 12 febbraio, causando grande preoccupazione tra i residenti. Durante il colpo, i malviventi sono riusciti a entrare forzando una finestra, portando via diverso oro e denaro contante. La proprietaria, un’anziana di 78 anni, si è accorta del furto solo al suo ritorno a casa, trovando la porta forzata e gli oggetti sparsi. Questa rapina si aggiunge a una serie di furti simili avvenuti negli ultimi mesi nella zona.

La denuncia e lo sfogo del figlio della vittima: "Oltre ad arrecare danni, hanno portato via anche l'oro dei cari ricordi di mia nonna, mia zia e anche quello di mia mamma" Ennesimo colpo nel salernitano: il 12 febbraio, i ladri hanno preso di mira l'abitazione di un'anziana sita nel centro storico di Postiglione. A denunciare il fatto anche a mezzo social, il figlio della vittima, L.L.M.: "Lunedì mattina mi sono recato come faccio di solito ogni settimana a casa di mia mamma a Postiglione, zona San Nicola nel centro storico. Con stupore ho trovato uno scempio in quanto erano passati i ladri.