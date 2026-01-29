Una donna entra in un bar di Bari, ordina un caffè e lo beve come se niente fosse. Poi, in pochi secondi, si avvicina al registratore delle mance e si prende tutto. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza, che mostrano chiaramente il gesto. Il proprietario del locale ha subito sporto denuncia, mentre i carabinieri cercano di identificare la donna. Un furto rapido e senza scrupoli, che ha lasciato sconcertati i clienti presenti.

Il colpo messo a segno in pochi secondi. Si presenta come una cliente qualunque, entra nel locale, ordina un caffè e lo consuma senza attirare attenzioni. Poi, approfittando di un momento di distrazione del personale dietro al bancone, compie il gesto: afferra il contenitore delle mance e lo nasconde sotto il cappotto, per poi allontanarsi con calma. È quanto accaduto in uno dei punti vendita di Stacco, nota catena di creperie molto frequentata a Bari, presente in città con tre locali. Le immagini della videosorveglianza finiscono sui social. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza e successivamente diffusa sui social dai titolari dell'attività.

© Dayitalianews.com - Entra per un caffè e ruba le mance: furto ripreso dalle telecamere a Bari

Una donna ha rubato la cassetta delle mance mentre era al tavolo di una creperia di Bari.

