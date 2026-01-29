Donna ruba la cassetta delle mance mentre beve il caffè a Bari | furto ripreso dalle telecamere

Una donna ha rubato la cassetta delle mance mentre era al tavolo di una creperia di Bari. Il furto è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza e il video ha fatto rapidamente il giro dei social. Si vede chiaramente la donna che, mentre sorseggia il caffè, afferra la cassetta e se la porta via. Il proprietario del locale ha denunciato l’accaduto e ora si cercano testimoni.

Il furto avvenuto in una creperia di Bari è stato ripreso dalle telecamere del locale e il video è finito sui social: "Vieni da Stacco per un caffè e ti porti via anche le mance delle ragazze., solo vergogna".

