Furto da 500mila euro in gioielleria ad Asti c'è la svolta | presa la banda del buco nella parete

Dopo mesi di indagini, le forze dell'ordine hanno identificato i responsabili del furto di circa 500mila euro avvenuto in una gioielleria di Asti nell'agosto 2025. La banda era riuscita a penetrare nel negozio attraverso un foro praticato nella parete. La scoperta ha portato all'arresto dei sospetti coinvolti, che ora sono sotto procedimento giudiziario.

Sono stati individuati dopo mesi i responsabili del furto da 500mila euro in una gioielleria di Asti nell’agosto 2025. Decisive sono state le telecamere di videosorveglianza e i transiti ai caselli. I due, con precedenti, avevano creato un buco nel muro da un locale vicino.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Furto con la ’tecnica del buco’. Maxi colpo nella gioielleria in centro. Arrestati i due responsabiliDopo aver scavato un tunnel dall’immobile che anni fa ospitava la Polizia locale, erano entrati nella gioielleria adiacente, rubando merce per un... Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana(Adnkronos) – Una distraeva il dipendente della gioielleria mentre l’altra sottraeva i tappetini di gioielli dal bancone del negozio. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Asti, presi i ladri del buco: svolta nel furto da 500mila euro in gioielleria; Furto da 500 mila euro in una gioielleria astigiana, la polizia arresta i responsabili; Arrestati i responsabili del furto da 500 mila euro in una gioielleria di Asti; Ladri, sgominata la banda italiana in Spagna: 21 furti in gioielleria e bottino da 500mila euro VIDEO. Furto da 500mila euro in gioielleria ad Asti, c’è la svolta: presa la banda del buco nella pareteSono stati individuati dopo mesi i responsabili del furto da 500mila euro in una gioielleria di Asti nell’agosto 2025 ... fanpage.it Furto da 500mila euro in gioielleria ad Asti, individuati i responsabiliASTI (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Asti, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale, ha individuato i presunti autori del furto aggravato messo a segno lo scorso agosto in un ... lagazzettadelmezzogiorno.it Zaniolo si sfoga dopo il furto: “Io non ero in casa! Magari ci fossi stato” ️ Un altro calciatore è stato vittima di una banda di ladri d’appartamento. A esser stato colpito è stato Nicolò Zaniolo, come ha rivelato in uno sfogo affidato a due storie su Instagram. Nel - facebook.com facebook