Furto choc ad Apricena | rubato camion con le luminarie della festa patronale

A Apricena, durante la notte, è stato rubato un camion della ditta specializzata nell’installazione di luminarie, parcheggiato in piazza. La ditta si occupa di allestimenti per la festa patronale del 2026. La scomparsa del veicolo rappresenta un grave danno per la comunità, che si preparava ai festeggiamenti. Il furto è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato le indagini.

Amaro risveglio per la comunità di Apricena. Quella che doveva essere l'attesa febbrile per i preparativi della festa patronale 2026 si è trasformata in sgomento a causa del furto del camion della ditta Luminarie Artistiche Carbone Raffaele che si occupa della installazione, avvenuto in Piazza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Rkomi in concerto per la Festa patronale di ApricenaSarà Miko Manuele Martorana, in arte Rkomi, l’ospite di punta della Festa Patronale di Apricena in onore di Maria Ss. Leggi anche: Maxi furto di KitKat, rubato camion con 12 tonnellate di barrette