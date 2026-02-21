Giugliano fuga romantica finisce male | 29enne evade dai domiciliari e viene arrestato nella notte

A Giugliano, un ragazzo di 29 anni ha infranto gli arresti domiciliari per vedere una donna, ma è stato subito intercettato dai Carabinieri. La fuga notturna si è conclusa con l’arresto, quando è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione. L’uomo aveva lasciato casa senza autorizzazione, mettendo a rischio la sua posizione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla difficile gestione dei controlli in città. La legge ha deciso di intervenire immediatamente.

È uscito di casa nonostante fosse agli arresti domiciliari per incontrare una donna, ma è stato scoperto e arrestato dai Carabinieri. È accaduto a Varcaturo, lungo via Ripuaria, intorno all’una di notte. I militari, impegnati in un controllo di routine, si sono recati presso l’abitazione di Aniello Izzio, 29enne sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari. Una volta giunti nell’appartamento, però, l’uomo non era presente. Sono immediatamente partite le ricerche nei dintorni. A pochi metri dall’abitazione, i Carabinieri hanno notato un’auto con i finestrini alzati e la luce interna accesa. Insospettiti, si sono avvicinati.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

