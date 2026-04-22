Furti in serie a Lucca e nella Piana | blitz dei carabinieri arrestati tre uomini

Nella mattinata di oggi, i carabinieri hanno effettuato un'operazione che ha portato all'arresto di tre uomini accusati di aver compiuto numerosi furti in negozi tra Lucca e la Piana lucchese. L’intervento è avvenuto all’alba, dopo un’indagine durata diversi mesi. Le forze dell’ordine hanno sequestrato vari oggetti trovati durante le perquisizioni e hanno ricostruito i movimenti dei sospettati in diverse località della zona.

Lucca, 22 aprile 2026 – Con un blitz all'alba dei carabinieri sono stati arrestati tre uomini ritenuti responsabili di una lunga serie di furti ai danni di esercizi commerciali tra Lucca e la Piana lucchese. In manette sono finiti un 45enne, un 33enne e un 30enne, tutti residenti in città e già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. L'operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Lucca, con il supporto del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di San Concordio e Ponte a Moriano, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Lucca su richiesta della Procura.🔗 Leggi su Lanazione.it

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