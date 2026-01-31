Questa notte, dei ladri sono entrati nel cimitero di Montemesola forzando il cancello principale. Hanno rotto il lucchetto e hanno danneggiato circa 80 tombe, cercando di rubare il rame. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che stanno cercando di rintracciare i responsabili. La comunità è sconvolta per i danni e la sparizione di oggetti sacri.

Tarantini Time Quotidiano Sono entrati nella notte nel cimitero di Montemesola rompendo il lucchetto che tiene chiuso il cancello principale e si sono introdotti nelle tombe per fare razzia di rame. La scoperta questa mattina ad opera dei Confratelli della Confraternita di San Michele Arcangelo. Ad essere prese di mira sarebbero state proprio le cappelle riconducibili alla congrega e alcune comunali. I ladri avrebbero danneggiato circa 80 loculi asportando la parte in rame interna ai vasi per i fiori. Della vicenda sono stati allertati anche i carabinieri della locale stazione. L’invito della Confraternita ai parenti dei defunti è quello di verificare se i loculi manomessi siano quelli dei propri cari e, in caso, segnalarlo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, furto di rame al cimitero, danneggiate 80 tombe

