Negli ultimi mesi, i distributori di carburante nel Regno Unito hanno registrato un incremento significativo dei furti, con un aumento del 62% dei cosiddetti drive-off rispetto all’anno precedente. Questo fenomeno ha portato a un aumento delle accuse e delle verifiche da parte delle forze dell’ordine, che stanno monitorando attentamente la situazione. La crescita dei furti di carburante ha coinvolto diverse aree del paese, creando preoccupazione tra gli operatori del settore.

Un’impennata improvvisa dei furti di carburante sta colpendo i distributori nel Regno Unito, dove il fenomeno del cosiddetto drive-off è aumentato del 62% rispetto all’anno scorso. Questa deriva criminale, alimentata dai rincari energetici scaturiti dal conflitto in Medio Oriente iniziato lo scorso 28 febbraio, vede gli automobilisti fuggire dopo aver fatto il pieno senza saldare il conto, mettendo in ginocchio la gestione economica di molti punti vendita. I numeri forniti da Pay My Fuel, società specializzata nel recupero crediti per i rivenditori britannici, delineano un quadro di forte pressione per le attività locali. Se nel marzo 2025 la media settimanale di questi episodi per ogni singola stazione era di 2,1 casi, nel marzo 2026 la frequenza è balzata a 3,4 episodi settimanali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furti di carburante in aumento: i distributori sotto assedio

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