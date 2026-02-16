Lecce San Sabino sotto assedio | piano sicurezza e controlli a tappeto contro furti e insicurezza

Lecce, il quartiere San Sabino affronta un’ondata di furti che ha spinto le autorità a rafforzare i controlli. Lunedì, le forze dell’ordine hanno avviato operazioni a tappeto con pattuglie in ogni strada e posti di blocco, per cercare di fermare gli episodi criminali e rassicurare i cittadini.

San Sabino Sotto Controllo: Lecce Intensifica la Sicurezza Dopo l'Ondata di Furti. Lecce, 16 febbraio 2026 – Un piano di sicurezza straordinario è stato dispiegato nel quartiere San Sabino di Lecce in risposta a una crescente preoccupazione dei residenti per una serie di furti, sia di veicoli che nelle abitazioni. L'operazione, voluta dal questore Giampietro Lionetti, mira a ripristinare un senso di tranquillità in un'area che lamenta un aumento dei reati e un conseguente clima di insicurezza. Un Quartiere in Allarme: La Richiesta di Maggiori Controlli. Le segnalazioni dei cittadini hanno spinto la Polizia di Stato ad intensificare la presenza nel quartiere San Sabino.