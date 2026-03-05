Stadano ‘sotto assedio’ Furti in serie nel paese Sos a sindaco e prefetto

A Stadano i furti continuano a colpire senza sosta, con episodi ripetuti che hanno spinto i cittadini a rivolgersi al sindaco e al prefetto per chiedere interventi. La situazione sta creando tensione tra gli abitanti, preoccupati per la loro sicurezza e per la mancanza di risposte immediate. La serie di episodi ha generato un crescente senso di insicurezza nel paese.

Non si ferma l’ondata di furti nella frazione di Stadano, e la tranquillità dei residenti si sta trasformando in un diffuso stato di allarme. Dopo la violenta rapina a un imprenditore di pochi giorni fa, gli ultimi episodi hanno riguardato tre villette momentaneamente disabitate e due scantinati. A dare l’allarme sono stati i vicini, insospettiti dal vedere tutte le finestre degli immobili spalancate. Approfittando dell’assenza dei proprietari e della quiete della zona, i malviventi hanno preso di mira le case nella frazione di Stadano, comune di Aulla. Non hanno rubato niente, le case sono disabitate da anni, all’interno ci sono solo mobili e anche dagli scantinati non è stato portato via nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it

