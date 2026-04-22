Furti di acqua e energia elettrica a Librino la polizia denuncia 30 ladri

A Librino, la polizia ha denunciato 30 persone per furti di acqua e energia elettrica durante controlli in diverse attività commerciali. Durante le verifiche, un ambulante in viale Moncada è stato trovato a svolgere l’attività senza licenza e con un mezzo privo di assicurazione. Le operazioni sono state condotte nel tentativo di verificare eventuali irregolarità nelle attività della zona.

Controlli della polizia a Librino in alcune attività commerciali. Durante l'attività di verifica un ambulante in viale Moncada è stato trovato a esercitare l’attività senza licenza e con un mezzo privo di assicurazione. Gli agenti hanno accertato anche l’occupazione abusiva di suolo pubblico.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Furti di energia elettrica a Cibali e Nesima, denunciati 12 ladriServizio di contrasto ai furti di energia elettrica della polizia nei quartieri di Nesima e Cibali. La task force coordinata dalla polizia setaccia Librino: scoperti 30 allacci abusivi alla rete elettricaLa polizia ha scoperto trenta allacci abusivi alla rete elettrica durante un'attività di controllo straordinario effettuata, nei giorni scorsi, nel... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ancora un furto di contatori dell'acqua, denunciato un pregiudicato; Acqua in casa senza contratto né contatore, scoperto un intero condominio allacciato abusivamente; Blitz da Cavalletti, tre arresti per furto di energia elettrica. Nei guai l'impero dei Delle Fave; Cavalletti, si allarga l’inchiesta sul gruppo: dopo i furti di energia, indagini per riciclaggio. Catania, denunciato dopo avere rubato un contatore dell’acquaDenunciato per avere rubato un contatore dell'acqua. Dovrà rispondere di furto aggravato un 46enne di Catania. meridionews.it Furto di cavi: Vulture senz'acquaAcquedotto Lucano al lavoro per ripristinare la fornitura anche con l'aiuto di gruppi elettrogeni per il sollevamento. In queste ore il graduale ritorno alla normalità ... rainews.it Un sistema collaudato di furti al superstore Esselunga di corso Nazionale portato avanti per mesi con la complicità di un cassiere infedele. E nei guai sono finite due persone: oltre al cassiere, dipendente storico del supermercato con oltre vent'anni di servizio, - facebook.com facebook Dall'Italia alla Spagna per i furti di gioielli: 4 arresti (Video) x.com