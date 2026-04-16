Furti di energia elettrica a Cibali e Nesima denunciati 12 ladri

Nel quartiere di Cibali e Nesima, la polizia ha denunciato 12 persone coinvolte in furti di energia elettrica. Gli agenti del commissariato locale, in collaborazione con tecnici di E-Distribuzione, hanno eseguito controlli in alcune vie della zona, tra cui viale Mario Rapisardi e le vie limitrofe. Le verifiche sono state effettuate nell’ambito di un servizio specifico volto a contrastare questo tipo di illeciti.

Servizio di contrasto ai furti di energia elettrica della polizia nei quartieri di Nesima e Cibali. Gli agenti del commissariato di Nesima hanno svolto, insieme ai tecnici specializzati del nucleo ispettivo di E-Distribuzione, le verifiche in viale Mario Rapisardi e nelle limitrofe vie Ammiraglio.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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