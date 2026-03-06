La task force coordinata dalla polizia setaccia Librino | scoperti 30 allacci abusivi alla rete elettrica

La polizia ha scoperto trenta allacci abusivi alla rete elettrica durante un'attività di controllo straordinario effettuata, nei giorni scorsi, nel quartiere Librino. La task force era composta da agenti della polizia locale e dai poliziotti del reparto prevenzione crimine "Sicilia Orientale", affiancati dai tecnici della società di distribuzione dell'energia elettrica. Diversi punti strategici del quartiere sono stati passati al setaccio, concentrando l'attenzione in due palazzine di viale Moncada e di San Giorgio. Sin da subito sono emerse una serie di anomalie. Per fugare ogni dubbio è stato chiesto l'intervento di una squadra di operai specializzati di E-Distribuzione che hanno confermato la manomissione dei contatori e il contestuale allaccio abusivo alla rete elettrica di ben trenta utenze delle due palazzine.