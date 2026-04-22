fuorisalone le designer raccontano la loro arte e la carriera in un settore altamente competitivo

Durante la Design Week di Milano, quattro designer hanno presentato le loro installazioni nel corso del FuoriSalone. Nel numero di Novella 2000 attualmente in edicola, sono intervistate per condividere aspetti della loro carriera e del lavoro nel settore della progettazione. Le artiste coinvolte sono Sara Ricciardi, Cristina Riva, Monia Giannini ed Erika Baffico. L’articolo si concentra sulle loro esperienze e sui progetti esposti durante l’evento.

Nel numero di Novella 2000, attualmente in edicola, Sara Ricciardi, Cristina Riva, Monia Giannini ed Erika Baffico, parlano delle loro installazioni alla Design Week di Milano. Sostenibilità, benessere e accoglienza: sono le parole più utilizzate da alcune delle designer protagoniste della Design Week, a Milano fino al 26 aprile. Parole che raccontano quanto il settore negli ultimi anni si sia evoluto, trasformando intuizioni e idee in oggetti e spazi da vivere e al contempo alimentando una visione interdisciplinare d’insieme. Nuove dimensioni, che trovano nel Fuorisalone il luogo perfetto per esprimersi, con installazioni scenografiche che nutrono l’immaginario e percorsi immersivi in cui perdersi.🔗 Leggi su Novella2000.it

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