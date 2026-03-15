Durante il Fuorisalone di Zona Sarpi, RedNote ha presentato progetti realizzati in collaborazione con giovani designer cinesi e scuole di design locali. La manifestazione ha visto coinvolgimenti diretti tra studenti e professionisti, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per migliorare la vita quotidiana. La kermesse si svolge nell’ambito della design week, promuovendo uno scambio di idee tra diversi attori del settore.

Se nell’aprile dello scorso anno era stato lanciato per Zona Sarpi il claim “Do it better”, con l’obiettivo di promuovere progetti capaci di migliorare la vita quotidiana, in questa edizione della design week il concetto si rafforza e diventa: “Do it better. Together!”. "Crediamo che la collaborazione e la condivisione tra mondi, competenze, culture e generazioni diverse rappresentino una delle energie più preziose e positive del nostro tempo", dice il direttore artistico di Zona Sarpi Luca Fois, che aggiunge: "together significa sia un livello più maturo di dialogo e cooperazione tra la comunità cinese e la società milanese, sia una nuova alleanza tra design, cultura, commercio, innovazione tecnologica e pratiche di cura urbana". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - II Fuorisalone di Zona Sarpi. RedNote e i giovani designer cinesi. Cooprogettazione con le scuole

Articoli correlati

Evento Scuole 17 e 18 marzo: Marco Belinelli al Cinema. Un’opportunità educativa straordinaria per tutte le scuole secondarie di I e II gradoPresentiamo un’iniziativa nazionale dedicata alle scuole: portare studenti e studentesse al cinema il 17 e 18 marzo per la proiezione speciale del...

Leggi anche: Giovani designer in fiera. Eccellenza e creatività. Occhi su Lineapelle

Contenuti e approfondimenti su II Fuorisalone di Zona Sarpi RedNote e...

Temi più discussi: Tutte le anticipazioni del Fuorisalone 2026; II Fuorisalone di Zona Sarpi. RedNote e i giovani designer cinesi. Cooprogettazione con le scuole; FuoriSalone 2026: la guida completa alla Milano Design Week; Tutto quello che c’è da sapere sul Fuorisalone 2026.

Il FuoriSalone zona per zonaIn primis per il format espositivo targato Boeri che ha spinto diversi marchi a trasferire iniziative e presentazione delle ultime collezioni negli showroom in centro (ne parliamo più ... repubblica.it

Fuorisalone, in anteprima il progetto di Superstudio per la Design Week 2026: «Non solo Zona Tortona, faremo il tris»Le nuove rotte del Fuorisalone. Mancano nove mesi all’evento, dal 21 al 26 aprile 2026, e la mappa della Design Week svela già i distretti da scoprire. La storica Zona Tortona ha mostrato le sue ... milano.corriere.it

Federico Caloi Arte. . CALL FOR ARTISTS- LIMEN Mostra di arte contemporanea durante il Fuorisalone Se sei un artista e vuoi ricevere informazioni puoi scrivere in DM oppure inviare il tuo portfolio alla mail: [email protected] #arte ##pittura #scul facebook