Fuorisalone 2026 ecco la mostra che trasforma la memoria in arte contemporanea

Da monzatoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Fuorisalone 2026 sarà presentata una mostra che mette in evidenza come ogni oggetto, sia esso un elemento raro o di uso quotidiano, abbia un valore intrinseco e possa richiamare ricordi. L'esposizione si concentra sull'uso dell'arte contemporanea per rappresentare la memoria attraverso oggetti di diversa provenienza e natura. La mostra si svolge in uno spazio dedicato alla sperimentazione artistica e alla riflessione sul ruolo dei ricordi nella vita quotidiana.

Ogni oggetto, dal più particolare a quello di uso quotidiano, custodisce un valore intrinseco e la capacità di evocare un ricordo. Ciò è ancora più vero quando si tratta di qualcosa legato all’infanzia, dove è sufficiente uno sguardo per ripiombare nel passato e rivivere l’emozione provata in.🔗 Leggi su Monzatoday.it

La mostra che trasforma ‘Per fare tutto ci vuole un fiore’ in arte contemporanea‹ › 1 / 4 Vue de l'exposition, Nicolas Polli ‹ › 2 / 4 Vue de l'exposition, Sabine Hess et Nicolas Polli ‹ › 3 / 4 Stacked from 16 images.

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