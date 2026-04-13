Fuorisalone 2026 ecco la mostra che trasforma la memoria in arte contemporanea

Al Fuorisalone 2026 sarà presentata una mostra che mette in evidenza come ogni oggetto, sia esso un elemento raro o di uso quotidiano, abbia un valore intrinseco e possa richiamare ricordi. L'esposizione si concentra sull'uso dell'arte contemporanea per rappresentare la memoria attraverso oggetti di diversa provenienza e natura. La mostra si svolge in uno spazio dedicato alla sperimentazione artistica e alla riflessione sul ruolo dei ricordi nella vita quotidiana.

Ogni oggetto, dal più particolare a quello di uso quotidiano, custodisce un valore intrinseco e la capacità di evocare un ricordo. Ciò è ancora più vero quando si tratta di qualcosa legato all’infanzia, dove è sufficiente uno sguardo per ripiombare nel passato e rivivere l’emozione provata in.🔗 Leggi su Monzatoday.it La mostra che trasforma ‘Per fare tutto ci vuole un fiore’ in arte contemporanea‹ › 1 / 4 Vue de l'exposition, Nicolas Polli ‹ › 2 / 4 Vue de l'exposition, Sabine Hess et Nicolas Polli ‹ › 3 / 4 Stacked from 16 images. Argomenti più discussi: Fuorisalone 2026, ecco la mostra che trasforma la memoria in arte contemporanea; Cosa vedere al Fuorisalone 2026: il design non si guarda, ma si vive; Al FuoriSalone 2026, un hotel salta a bordo di un tram; Fuorisalone 2026, ecco le installazioni effetto wow a Milano da postare sui social. Anche il palato vuole la sua parte durante il Fuorisalone 2026 facebook #FuoriSalone 2026: la guida completa alla Milano Design Week. E io non so cosa fare prima... x.com