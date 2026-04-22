Milano si appresta a ospitare il Fuorisalone 2026, evento che vedrà la partecipazione di importanti marchi di elettrodomestici. Durante la manifestazione, saranno presentate nuove soluzioni che integrano tecnologia avanzata e design innovativo, con un focus particolare sulla capacità di rendere invisibile la casa grazie all’intelligenza artificiale. L’evento si svolgerà negli spazi della città, attirando visitatori e professionisti del settore.

Milano si prepara a trasformare gli spazi domestici in palcoscenici tecnologici durante il Fuorisalone 2026, dove i grandi marchi di elettrodomestici presenteranno soluzioni che fondono design d’avanguardia e intelligenza artificiale. Gli showroom della città non saranno semplici punti vendita, ma ambienti immersivi progettati per mostrare come la tecnologia possa integrarsi nell’architettura e migliorare il benessere quotidiano attraverso l’automazione e il comfort acustico. L’estetica dell’invisibilità e l’integrazione architettonica. La tendenza dominante che emerge dalle esposizioni milanesi riguarda la scomparsa funzionale dei dispositivi all’interno degli interni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuorisalone 2026: la casa diventa invisibile grazie all’IA

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