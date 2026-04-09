Windows 11 cambia rotta | l’IA diventa invisibile per non disturbare

Microsoft ha annunciato una revisione della strategia relativa a Windows 11, con una riduzione dell’integrazione dell’assistente Copilot nel sistema operativo. La decisione riguarda l’implementazione dell’intelligenza artificiale, che diventa meno visibile e meno presente nelle funzioni quotidiane degli utenti. La modifica si inserisce in un passo più ampio di riconsiderazione delle modalità di utilizzo dell’IA all’interno dei prodotti Microsoft.

Microsoft ha avviato una fase di revisione della propria strategia software, riducendo l’integrazione dell’assistente Copilot all’interno di Windows 11. L’aggiornamento, attualmente disponibile per gli utenti del programma Windows Insider, ha rimosso l’icona dedicata all’intelligenza artificiale dal Blocco note, sostituendola con un simbolo a forma di penna nella barra dei menu principale. Dall’integrazione capillare al ritorno all’essenziale. La decisione di Microsoft di limitare la presenza dell’IA nei programmi più comuni risponde alle critiche ricevute negli ultimi mesi riguardo a un’implementazione troppo invasiva e spesso priva di utilità pratica nelle piattaforme proprietarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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