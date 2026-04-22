Al Fuorisalone 2026 si assiste a un cambiamento nel mondo del design di interni, con un focus sulla realizzazione di ambienti domestici più flessibili. Le nuove proposte si concentrano su sistemi modulari che permettono di creare spazi adattabili alle esigenze quotidiane. Questa evoluzione punta a sostituire le soluzioni tradizionali, offrendo composizioni che si integrano tra loro per formare ambienti più funzionali e personalizzabili.

Il Fuorisalone 2026 trasforma la visione dell’arredamento domestico, spostando il baricentro dalle singole componenti alla creazione di ecosistemi spaziali flessibili e integrati. Durante l’appuntamento milanese, le novità proposte non si limitano a oggetti isolati, ma delineano soluzioni capaci di rispondere con dinamismo alle mutevoli esigenze degli spazi abitativi. La metamorfosi dell’abitare tra modularità e trasformazione. L’evoluzione del design verso sistemi che interpretano lo spazio in modo fluido è il tratto distintivo di questa edizione. Nel settore degli imbottiti, la staticità dei classici divani lascia il posto a configurazioni modulari progettate per aggregarsi liberamente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuorisalone 2026: il design si evolve in ecosistemi d’arredo modulari

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