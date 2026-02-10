Vaccino contro il fuoco di sant' Antonio | per chi è gratis dove e quando farlo e come prenotarsi

La Asl di Viterbo organizza open day dedicati alla prevenzione del fuoco di sant'Antonio. Durante la settimana internazionale di sensibilizzazione sull’Herpes zoster, dal 23 febbraio, le persone che ne hanno diritto possono vaccinarsi gratuitamente. Basta prenotare e presentarsi negli appuntamenti stabiliti per proteggersi da questa malattia.

Questa settimana si parla di una scoperta sorprendente: un nuovo vaccino contro il fuoco di Sant'Antonio potrebbe avere effetti benefici anche contro Alzheimer e invecchiamento.

Un recente studio ha evidenziato come il vaccino contro l'Herpes zoster, noto anche come Fuoco di Sant'Antonio, possa contribuire a rallentare alcuni aspetti dell'invecchiamento biologico.

