Pneumococco e fuoco di Sant' Antonio | prosegue la campagna vaccinale per gli over 65

In Ausl Romagna proseguono le campagne di vaccinazione rivolte agli over 65, con particolare attenzione ai vaccini contro lo pneumococco e il fuoco di Sant'Antonio. Le iniziative sono parte delle strategie di promozione previste dai piani vaccinali nazionale e regionale per aumentare le coperture tra gli anziani. Le strutture sanitarie invitano gli over 65 a prenotare le sedute di vaccinazione.

Per fare le vaccinazioni è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale o in alternativa prenotare tramite il Cup o il fascicolo sanitario elettronico Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai piani vaccinali nazionale e regionale. In particolare, nei giorni scorsi sono stati inviati messaggi tramite fascicolo sanitario elettronico o sms ai nati nel 1961 non vaccinati contro lo pneumococco e l’herpes zoster (o fuoco di Sant’Antonio) con l’invito a vaccinarsi contro queste malattie. Inoltre, sono stati inviati messaggi anche ai nati nel 1960 che non si sono vaccinati nel corso del 2025. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

