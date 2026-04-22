Funerali di Sagitta Alter l’annuncio della figlia Carlotta Proietti

Dopo l’annuncio della morte di Sagitta Alter, sua figlia Carlotta Proietti ha comunicato che i funerali si terranno venerdì a Roma. La cerimonia si svolgerà nella città in cui la donna ha vissuto insieme al marito, l’attore. La notizia è stata diffusa attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sul luogo preciso o sugli orari. La famiglia ha deciso di organizzare la cerimonia nella capitale italiana.

Dopo il dolore per la notizia della morte di Sagitta Alter, è tempo di renderle omaggio. Come annunciato dalla figlia Carlotta Proietti, i funerali della vedova dell’attore sono in programma il prossimo venerdì a Roma, la città in cui ha vissuto da quando è sbocciato il loro grande amore. Solo un breve post condiviso su Instagram, niente più, tornando a chiudersi poi nel sacrosanto silenzio del lutto. Quando si svolgono i funerali di Sagitta Alter?. “Per salutare mamma, venerdì 24 aprile alle 11:00 al Complesso Vignola Mattei (ex Santa Maria in Tempulo), via di Valle delle Camene (Caracalla)”, si legge nel post condiviso da Carlotta Proietti sul suo profilo Instagram.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Funerali di Sagitta Alter, l’annuncio della figlia Carlotta Proietti Notizie correlate Leggi anche: Chi era Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti Chi era Sagitta Alter, la compagna di una vita di Gigi Proietti: età, carriera, figlie e cause della morteLa scomparsa di Sagitta Alter, avvenuta a Roma all’età di 85 anni, ha riportato alla memoria una delle storie d’amore più lunghe e intense del mondo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Roma, è morta Sagitta Alter: compagna di una vita di Gigi Proietti; Morta Sagitta Alter, la compagna di una vita di Gigi Proietti: un amore lungo 60 anni. Funerali di Sagitta Alter, l’annuncio della figlia Carlotta ProiettiDopo il dolore per la notizia della morte di Sagitta Alter, è tempo di renderle omaggio. Come annunciato dalla figlia Carlotta Proietti, i funerali della vedova dell’attore sono in programma il ... dilei.it È scomparsa Sagitta Alter, compagna storica di Gigi ProiettiSagitta Alter morta a Roma a 85 anni: addio alla compagna di Gigi Proietti. Una storia d’amore lunga 60 anni che ha emozionato il pubblico. rumors.it Esti si toglie la parrucca. E in quel gesto c'è tutto : non solo l'esplosione della passione ma, più in generale, il rilascio delle emozioni, la perdita del controllo e, infine, la disobbedienza. Ai dogmi, alle regole e a ciò che gli altri si aspettano da noi. Disobedience - facebook.com facebook