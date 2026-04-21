Sagitta Alter è conosciuta come la compagna di lunga data di un noto attore e regista italiano. La loro relazione, durata molti anni, ha rappresentato un legame stabile e significativo nella vita di entrambi. Nonostante la loro storia non sia stata spesso al centro dell’attenzione pubblica, è stata comunque un punto di riferimento per chi li ha seguiti. La loro storia dimostra come alcuni sentimenti possano durare nel tempo senza bisogno di formalità.

Esistono amori che non hanno bisogno di firme su un contratto per essere eterni. Quello tra Sagitta Alter e Gigi Proietti ne è un esempio. Chiunque abbia amato il “Mattatore”, sa bene che ha trascorso oltre mezzo secolo al fianco del suo grande amore. Svedese di nascita ma romana d’adozione, Alter è stata per cinquantotto anni una presenza fondamentale, il pilastro invisibile su cui è stata costruita una delle carriere più straordinarie dello spettacolo italiano e, dopo la morte dell’attore, colei che ha operato per mantenerne viva la memoria e per sostenere il mondo del teatro. Dalla Svezia alla Capitale, dove ha trovato l’amore. Nata in Svezia nel 1940, Sagitta Alter arrivò in Italia giovanissima, nei primi anni Sessanta.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi era Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti

Addio a Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti: aveva 85 anni

Notizie correlate

Leggi anche: Morta Sagitta Alter storica compagna di Gigi Proietti, chi era l'ex guida turistica che stregò l'attore

Leggi anche: È morta Sagitta Alter, la storica compagna di Gigi Proietti aveva 85 anni

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: È morta Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi Proietti; Tommaso Paradiso, l'emozionante duetto con la fan spagnola VIDEO; L'infermiere di papa Francesco: 'Non ci aspettavamo la sua morte'; Trump, 'non mi faccio mettere fretta, l'ultimatum scade mercoledì'.

Addio a Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi ProiettiÈ morta stasera a Roma Sagitta Alter, per mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti, che era scomparso a sua volta nel 2020. Se ne è andata tranquillamente, circondata dall’affetto delle figlie Susanna ... radiocolonna.it

Morta Sagitta Alter storica compagna di Gigi Proietti, chi era l'ex guida turistica che stregò l'attoreÈ morta a Roma Sagitta Alter, storica compagna di Gigi Proietti. Aveva 85 anni. La loro è stata una delle relazioni più lunghe e riservate dello spettacolo italiano, un legame nato negli Anni ’70 e ... virgilio.it

Ci ha lasciati SAGITTA ALTER compagna di una vita del grande GIGI PROIETTI....aveva 85 anni ....adesso hai raggiunto il tuo GIGI - facebook.com facebook

È morta Sagitta Alter, compagna di una vita di Gigi Proietti ift.tt/c0968Hh x.com