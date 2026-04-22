Sagitta Alter, nota attrice e compagna di Gigi Proietti per molti anni, è deceduta a Roma all'età di 85 anni. La sua carriera nel teatro e nel cinema si è sviluppata nel corso degli anni, portandola a partecipare a diversi spettacoli e produzioni. La coppia ha avuto due figlie. La morte è avvenuta in un contesto di salute precaria, senza ulteriori dettagli disponibili.

La scomparsa di Sagitta Alter, avvenuta a Roma all’età di 85 anni, ha riportato alla memoria una delle storie d’amore più lunghe e intense del mondo dello spettacolo italiano. Figura riservata ma centrale nella vita di Gigi Proietti, Sagitta è stata per quasi sessant’anni la sua compagna, la sua confidente, la sua forza silenziosa. La sua morte, arrivata a sei anni dalla scomparsa del grande attore, ha commosso il pubblico e chi l’ha conosciuta da vicino, ricordando una donna che ha scelto di restare lontana dai riflettori pur avendo contribuito in modo decisivo alla carriera del compagno. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi era...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi era Sagitta Alter, la compagna di una vita di Gigi Proietti: età, carriera, figlie e cause della morte

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