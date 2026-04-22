Fuga intercettata a Chiasso | arrestato il maltrattatore della ex

Mercoledì 22 aprile 2026, i Carabinieri hanno intercettato e arrestato un uomo di 30 anni di origini dominicane mentre cercava di passare il confine a Chiasso. L’uomo, residente in Svizzera, è stato fermato durante un tentativo di fuga. La sua cattura è avvenuta in seguito a un episodio di maltrattamenti nei confronti della ex, che ha portato alle indagini e all’arresto.

Un trentenne di origini dominicane, residente in Svizzera, è stato catturato dai Carabinieri mercoledì 22 aprile 2026 mentre attraversava il confine alla dogana di Chiasso. L’uomo, accusato di aver sottoposto la sua ex compagna a una lunga serie di violenze fisiche e psicologiche, è stato identificato grazie ai sistemi tecnologici di lettura targhe utilizzati dalle autorità doganali. L’arresto mette in pratica l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Como lo scorso marzo. Dalla denuncia al controllo tecnologico del confine. Le attività investigative dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme alla Stazione di Como, hanno permesso di rintracciare il sospettato sfruttando le infrastrutture di monitoraggio automobilistico situate al valico di Chiasso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga intercettata a Chiasso: arrestato il maltrattatore della ex Notizie correlate Maltrattamenti all’ex compagna, arrestato al confine con la Svizzera grazie ai sistemi di lettura targhe della dogana di ChiassoComo, 22 aprile 2026 – Da alcuni anni maltrattava, minacciava e picchiava la ex compagna. A9 Lainate–Como–Chiasso: chiuso di notte lo svincolo di Ponte Chiasso in entrataInterventi sulle barriere antirumore: stop all’accesso verso Como e Lainate nelle notti del 17, 18, 20 e 21 febbraio.