Fuga fallita a Fiuggi | il cane della polizia scopre lo spaccio

A Fiuggi, un giovane di 23 anni è stato denunciato dalle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione di droga per scambio. Durante un tentativo di fuga, il cane antidroga della polizia ha scoperto sostanze stupefacenti nascosta all’interno di un veicolo. La fuga è stata interrotta grazie all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno trovato droga e arrestato il ragazzo.

Un ventiseienne di origini egiziane, nato nel 2000, è stato denunciato a piede dalle autorità di Fiuggi con l’accusa di possesso di stupefacenti per scopi di spaccio. L’episodio si è consumato nell’area della stazione delle autolinee della nota località termale, dove il tentativo del giovane di scappare al controllo della Polizia di Stato è stato vanificato dall’intervento tempestivo di un’unità cinofila. La dinamica ha avuto inizio durante un normale pattugliamento condotto dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale. Al passaggio delle divise, il ragazzo ha tentato una fuga improvvisa e precipitosa, cercando di allontanarsi dai militari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga fallita a Fiuggi: il cane della polizia scopre lo spaccio Notizie correlate Fiuggi, tenta la fuga alla stazione dei bus ma il cane antidroga lo incastra. Denunciato 26enneUn tentativo di fuga improvviso non è bastato a eludere i controlli, resi decisivi dal fiuto dell'unità cinofila. Colleferro. Agli arresti domiciliari continua a custodire dosi di cocaina pronte per lo spaccio. La Polizia di Stato lo arresta grazie al fiuto del cane “Faro”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Nel pomeriggio di ieri, 15 Febbraio, il personale del Commissariato di Polizia di Colleferro, con l’ausilio...