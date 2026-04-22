Fiuggi tenta la fuga alla stazione dei bus ma il cane antidroga lo incastra Denunciato 26enne

Un uomo di 26 anni è stato denunciato dopo aver tentato di scappare dalla stazione dei bus di Fiuggi. Durante il tentativo di fuga, il suo comportamento ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno attivato un’unità cinofila. Il cane antidroga ha fiutato sostanze illecite, portando all’identificazione dell’individuo e al suo intervento da parte delle autorità.

Un tentativo di fuga improvviso non è bastato a eludere i controlli, resi decisivi dal fiuto dell'unità cinofila. La Polizia di Stato di Fiuggi ha denunciato a piede libero un ventiseienne di origini egiziane (classe 2000) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.La.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Va a scuola con il tirapugni ma il cane antidroga lo scopre: denunciato studente di 15 anniUn 15enne porta un tirapugni a scuola ma il cane Wally dei Carabinieri lo scopre durante un controllo all'istituto Morvillo Falcone-Bassi di Brindisi. Dopo un controllo sul bus tenta la fuga, denunciatoMomenti di tensione nella mattinata di lunedì 30 marzo in via dei Pisoni, a Piacenza, dove i carabinieri del Radiomobile sono intervenuti dopo la...