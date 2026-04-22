Un uomo di 68 anni è stato arrestato presso il carcere del Pagliarelli dopo aver cercato di consegnare una notevole quantità di droga al figlio, che si trova già in detenzione. L’arresto è avvenuto durante un colloquio tra i due, quando i controlli di routine hanno evidenziato l’illecito tentativo. La polizia ha sequestrato la sostanza e portato a termine le procedure di rito.

Un uomo di 68 anni, identificato con le iniziali F. C., è stato arrestato presso il carcere del Pagliarelli dopo aver tentato di consegnare una quantità significativa di stupefacenti al figlio detenuto, S. C., durante un colloquio visivo. L’operazione, che ha portato al sequestro di oltre cento grammi di sostanze tra cui hashish, cocaina e crack, è stata messa in luce dalla polizia penitenziaria grazie alla prontezza degli agenti nel monitorare l’anomalo comportamento del visitatore. Il tentativo di passaggio avvenuto durante il colloquio al Pagliarelli. La dinamica dell’episodio si è sviluppata quando F. C. si è presentato nell’istituto penitenziario con l’intenzione di incontrare il proprio congiunto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga di droga al Pagliarelli: padre arrestato nel colloquio col figlio

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