Cocaina al figlio detenuto padre arrestato durante il colloquio

Un uomo è stato arrestato nel carcere di Marassi lunedì 23 febbraio 2026, quando ha cercato di consegnare cocaina al figlio detenuto. La causa dell’arresto è il tentativo di introdurre droga durante un colloquio autorizzato. Le guardie penitenziarie hanno intercettato il gesto e hanno immediatamente fermato il padre. La polizia sta approfondendo il caso, che riguarda anche altri tentativi simili avvenuti recentemente. La vicenda ha suscitato sconcerto tra le autorità penitenziarie.

È successo nel carcere di Marassi. A darne notizia è il sindacato Sappe Un uomo è stato arrestato lunedì 23 febbraio 2026 presso il carcere di Marassi dopo aver tentato di introdurre sostanza stupefacente destinata al figlio detenuto durante un colloquio. Determinante l'intervento delle unità cinofile della polizia penitenziaria, che hanno consentito di rinvenire addosso all'uomo oltre 15 grammi di cocaina. La droga è stata immediatamente sequestrata e per il responsabile sono scattate le manette. L'episodio riaccende l'attenzione sul fenomeno dell'introduzione di sostanze stupefacenti nelle carceri italiane e sull'impegno costante degli agenti nel garantire legalità e sicurezza all'interno degli istituti di pena.