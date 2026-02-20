24enne latitante per violenza sessuale sperona l' auto dei carabinieri a Brescia folle fuga e arresto

Il 24enne ricercato per violenza sessuale ha speronato l’auto dei Carabinieri a Brescia, scatenando una fuga folle. La polizia lo aveva riconosciuto in via Roma, e lui ha deciso di non fermarsi, tentando di sfuggire alla cattura. Durante l’inseguimento, ha urtato con forza il veicolo di servizio, mettendo in pericolo anche altre persone in strada. Dopo alcuni minuti di corsa, i militari sono riusciti a bloccarlo in una via laterale. L’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti.

Un giovane di 24 anni, latitante e destinatario di un provvedimento di carcerazione per violenza sessuale, è stato arrestato dai Carabinieri a Brescia, tra Castenedolo e Montichiari, dopo aver opposto una violenta resistenza a Pubblico Ufficiale durante un tentativo di fuga. L'inseguimento e il tentativo di fuga Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'episodio si è verificato nelle scorse ore quando una pattuglia dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Desenzano del Garda ha intercettato un furgone Fiat Doblò con a bordo tre persone sospette. Il conducente, un giovane di 24 anni, viaggiava insieme ad altri due complici e ha ignorato l'alt imposto dai militari, dando così il via a un inseguimento lungo la tangenziale.