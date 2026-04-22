Fucecchio in partita per due set poi si arrende Ha la meglio la maggior esperienza di Grosseto

Nel match tra Fucecchio e Grosseto, le due squadre hanno combattuto nei primi due set, ma alla fine a prevalere è stata la formazione ospite, grazie alla maggiore esperienza. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-0 per i Grosseto, con un roster composto da diversi giocatori, tra cui Bardi, Bertelli e Sansoni. I primi due set sono stati equilibrati, ma nel terzo il team ospite ha preso il sopravvento, chiudendo la partita.

grosseto 3 fucecchio 0 INVICTA LEONINI GROSSETO: Bardi, Bertelli, Bianco, Caporali, Corridori, Cremoni, Fidanzi, Parronchi, Sansoni, Tinti, Valchierai, Branchini (L1), Distante (L2). All.: Spina. FUCECCHIO "ETICHETTIFICIO JOLLY": Alberti, Bellagamba, Bertolini, Borghi, Bottari, Camorani, Montagnani, Panelli, Pantani, Pasquetti, Pierotti, Salini, Sergianni, Li Vecchi (L1), Pertici (L2). All.: Cei. Arbitri: Del Freo e Macrì di Pisa. Parziali: 26-24; 25-21; 25-14. GROSSETO – Anche stavolta il Fucecchio è riuscito a lottare per i due terzi del match, ma poi ha dovuto cedere di fronte ad avversari più preparati e volitivi. I bianconeri hanno tenuto bene nel primo set, che sono riusciti a portare fino ai vantaggi, dove l’esperienza locale ha però avuto la meglio (26-24).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fucecchio in partita per due set, poi si arrende. Ha la meglio la maggior esperienza di Grosseto Notizie correlate Leggi anche: Delusione Paolini: vince un set ma poi si arrende a Gibson. Gli highlights Cobolli si arrende in due set. A Shelton l'Atp di MonacoTermina in finale la positiva avventura di Flavio Cobolli nel "BMW Open", l'Atp 500 con 2. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La favola della Versilia all'istituto Checchi di Fucecchio; Tabellino partita Vigor Fucecchio vs Città Di Massa C5; Union, la rimonta nella ripresa vale la vittoria a Fucecchio; COMUNICATO STAMPA - Fucecchio per lo Sport: una giornata dedicata alle eccellenze sportive del territorio. Futuro Nazionale a Fucecchio con un gazebo per firmare contro l'impunitàSabato 12 aprile dalle ore 9.30 alle 12.30 al mercato di Fucecchio per firmare contro l'impunità e per tesserarsi al partito. gonews.it #La Partita del Futuro, da oltre 1000 scuole idee e progetti per valorizzare i beni comuniTra le finaliste anche il Checchi di Fucecchio, il Marconi di San Miniato, il Montale e il Pacinotti di Pontedera ... gonews.it #EVENTI È stata un'altra domenica tra natura e cultura quella promossa dal Museo di Fucecchio e dedicata a bambini e famiglie - facebook.com facebook