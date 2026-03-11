Jasmine Paolini affronta Gibson in una partita di tennis. La tennista italiana vince il primo set con il punteggio di 7-5 e perde il secondo 2-6. Nonostante il recupero nel secondo set, Paolini si arrende alla sua avversaria. Gli highlights mostrano il momento in cui Paolini conquista il primo set e poi cede nel secondo.

Jasmine Paolini si deve arrendere a una scatenata Gibson. L'italiana riesce a recuperare bene il primo set perso (7-5), imponendosi nel secondo per 2-6. Poi, il tracollo: Gibson è particolarmente difficile da gestire nella diagonale di rovescio e finisce per portarsi a casa il terzo set con il punteggio di 6-1, accedendo così ai quarti di finale dell'Indian Wells. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Delusione Paolini: vince un set ma poi si arrende a Gibson. Gli highlights

Articoli correlati

Leggi anche: Indian Wells, Paolini eliminata da Gibson in tre set: delusione azzurra

LIVE Paolini-Gibson 5-4, WTA Indian Wells 2026 in DIRETTA: si va ad oltranza nel 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-FONSECA 15-0 Servizio e rovescio Gibson.

Aggiornamenti e notizie su Delusione Paolini

Argomenti discussi: Indian Wells, avanti Cobolli e Paolini. Berrettini ko con Zverev, subito fuori Musetti; Indian Wells, Paolini eliminata da Gibson in tre set: delusione azzurra.

Delusione Paolini, è fuori dagli Australian Open. Alcaraz domina: chi è il prossimo avversarioMELBOURNE (Australia) - Carlos Alcaraz lascia solo 7 giochi al francese Corentin Moutet e si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il n°1 del mondo impiega poco più di due ore per ... tuttosport.com